"Soldi al capodanno e non al carnevale"

"Da giorni sui social si leggono cifre riguardanti il contributo dato dal Comune agli organizzatori del Capodanno cinese. La cifra si aggira intorno ai 12.000 euro. Tale notizia non è stata mai smentita dal sindaco Biffoni. Mi giunge voce, invece, circa un contributo irrisorio, o addirittura nullo, dato agli organizzatori del Carnevale di Paperino". A sollevare il problema dei contributi mancati è l’ex assessore alla sicurezza Aldo Milone. "E’ veramente una situazione incresciosa per non dire peggio. Perché si sostiene il Capodanno cinese e non il carnevale di Paperino? Oltretutto sarebbe auspicabile conoscere il motivo per cui la giunta Biffoni non ha pubblicizzato l’evento in modo tale almeno da attirare turisti in città e creare delle entrate per le attività commerciali locali? Trovo questo comportamento ipocrita. Vorrei sapere per quale motivo non è stato mai reso noto il contributo che l’amministrazione ha devoluto al sostegno del Capodanno cinese: forse si vergogna? O come si suol dire "butta la pietra e nasconde la mano". Tra l’altro, e concludo - aggiunge Milone - per portare in giro il dragone e farlo sostare davanti alle aziende esiste un tariffario".