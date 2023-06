Soffici, il salto vitale "Lezione" alle Scuderie

Raccontare Ardengo Soffici nel suo primissimo periodo parigino ed evidenziare questo giovane artista, appena 22enne, che realizzava vignette e disegni, collaborando con le riviste. Non era ancora l’Ardengo Soffici pittore affermato.

Domani, giovedì 15, in Sala Tribolo alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano, alle 18 ci sarà la conferenza "Il salto vitale. Soffici nella Parigi della Belle Epoque" a cura di Giulia Ballerini, direttrice del "Museo Soffici e del ‘900 italiano" che illustrerà i contenuti della mostra "Parigi 1900-1906. Il primo Soffici", aperta dal 21 aprile scorso. Questa esposizione di riviste originali ha già registrato oltre 400 ingressi. Ci saranno anche il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore alla cultura Diletta Bresci.

"La mostra – spiega Giulia Ballerini – l’ho pensata durante la catalogazione del fondo di Luigi Corsetti poi confluito in biblioteca in quanto lui era un collezionista di riviste dei primi del Novecento del secolo scorso quando Soffici andò a Parigi per visitare l’Esposizione universale e decise di rimanere. E’ il suo periodo francese che offre oggi una visione organica di quello che rappresentò il suo lavoro di vignettista e disegnatore. E forse il Soffici meno conosciuto ma l’incontro sarà una sorta di focus sull’atmosfera parigina di quel periodo quando la capitale francese era frequentata da Picasso, da Modigliani e permette di far conoscere l’eredità che ha lasciato Luigi Corsetti con questo fondo". A seguire visita guidata gratuita alla mostra. E’ un’occasione da non perdere perché la mostra non sarà prorogata e chiuderà il 25 giugno. Il Museo Soffici è inserito anche nel programma di Prato Cultura e la risposta dei visitatori è stata positiva con numerosi partecipanti.