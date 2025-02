Sofferta e importante. Battuti i rivali del Pino

I Dragons soffrono per tre quarti del match ma alla fine, grazie ad una splendida quarta frazione, battono il Pino Firenze 69-65 e fanno propri due punti molto importanti per la loro classifica. Il remake della finale di Coppa, dunque, si conclude con un altro successo da parte della squadra di coach Pinelli che si conferma al secondo posto della classifica, allungando fino a + 6 punti proprio nei confronti dei fiorentini.

Punteggio alto nei primi minuti, con Bruni che sigla 5 punti consecutivi fra il 5’ e il 6’ (17-12), imitato però da Marotta che accorcia subito con un tiro da tre. Fiorentini che vanno avanti sul 20-24 a 90" dalla prima sirena. Il primo quarto termina 24-24. Il ritorno in campo è tutto gigliato: parziale di 9-0 e Dragons sotto per quasi tutto il quarto (26-35 al 16’). Dopo molti errori in attacco, i rossoblù riescono ad accorciare (33-35 al 18’15"). All’intervallo lungo, Pino avanti di uno con percentuali notevolmente ridotte da ambo le parti (34-35). Al rientro in campo, Firenze torna avanti (36-46 dopo 24’). Un antisportivo ridà ossigeno ai lanieri che con Magni accorciano (44-48 al 27’). Si continua però a sbagliare molto e sulla terza sirena Manfredini da distanza siderale mette a segno sulla sirena il 48-49 con cui si va dai rispettivi coach. Si riprende e Magni mette la freccia (50-49). Il canestro di Salvadori al 34’ porta i Dragons sul 58-53. L’inerzia è tutta pratese a questo punto. Iardella da tre piazza il 62-55 che costringe Firenze a rientrare in panchina per un time-out. I gigliati ci provano con il pressing a tutto campo ma i Dragons restano freddi e serrano a doppia mandata la via del proprio canestro, chiudendo sul risultato finale di 69-65.

La quarta di ritorno di serie C è una giornata propizia anche per l’altra pratese, l’Union Basket, che espugna il campo del fanalino di coda Cus Pisa con il punteggio di 89-83 ed in classifica raggiunge proprio il Pino Firenze in terza posizione. Montevarchi rimane capolista a punteggio pieno dopo il successo esterno 86-59 a Sansepolcro. Dragons a sei punti di distanza, come sei sono i punti di vantaggio sulle terze Pino e Union Prato.

Massimiliano Martini