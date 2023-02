"Società e cittadini ancora una volta penalizzati"

"E’ ormai palese che l’amministrazione Biffoni è incapace di fare una gestione seria e accurata del pallone di via Roma. La politica portata avanti in questi anni ha causato soltanto danni per la gestione delle piscine pratesi, con un pressappochismo inaccettabile per la terza città del centro Italia. Anche in questa occasione saranno i nostri cittadini, le società sportive e i giovani che praticano attività agonistica a dover subire l’incapacità gestionale di chi, pur sapendo dell’allerta meteo, non ha fatto niente per evitare quanto è accaduto in via Roma". E’ un attacco senza mezzi termini quello che arriva dal consigliere comunale del Centrodestra, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Claudiu Stanasel sul fronte dell’impiantistica sportiva. "Questo è l’ennesimo risultato fallimentare nella gestione degli impianti sportivi pratesi da parte della giunta Biffoni – aggiunge –. A tal punto che ormai sembra quasi sia diventata una triste abitudine". Critico anche il Partito Liberale Italiano: "Quando accaduto è inaccettabile – dice il segretario Davide Mazzoni –. Basta sgonfiare un po’ il pallone in caso di vento forte...".