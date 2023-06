"Social Sport", il progetto pratese vincitore del bando pubblico volto all'integrazione

Prato, 27 giugno 2023 - E' pratese il progetto - dal nome "Social Sport" - vincitore in Toscana del bando pubblico "Sport e Integrazione", realizzato da Sport e Salute con il finanziamento del Ministero delle Politiche sociali e del Lavoro, nato con lo scopo di creare una sinergia sul territorio tra il comune di Prato e le realtà associative, utilizzando lo sport per veicolare messaggi importanti. A idearlo è stata Polisportiva Il Sogno, che intende rivolgersi a ragazzi e adulti principalmente stranieri o con background migratorio residenti a Prato per la maggior parte nella zona del Soccorso, che si trovano in situazioni economiche svantaggiate, tali da non potersi permettere di fare attività sportiva, ai quali vengono offerti corsi sportivi gratuiti a carattere educativo e sociale da giugno a gennaio 2024 di pallavolo, pallacanestro, judo, wushu kung fu e ginnastica.

La proposta prevede anche un centro estivo, un doposcuola pomeridiano, degli incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi e alcune attività specifiche finalizzate all'inclusione. Tra queste ultime, sabato 8 luglio dalle 16 alle 20 al Parco Liberazione e Pace, si terrà la "Giornata dei giochi antirazzisti". "Si tratta di un progetto con un forte attaccamento alla territorialità di quartiere e che ha la necessità di creare delle connessioni con le realtà associative e istituzionali - afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi - Tutto ciò è possibile grazie alle associazioni coinvolte che hanno le competenze e la professionalità per portare avanti delle progettualità che non sono sempre facili, ma che se realizzate nel modo giusto avvicinano i giovani verso il mondo sportivo e associativo". Al momento si contano già circa 80 iscrizioni tra tutte le attività. A conclusione dell'iniziativa, l'intenzione è quella di dare continuità al progetto, creando anche un'app con un'offerta formativa e sportiva completamente gratuita destinata sempre a persone con disagi economici e con background migratorio. Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi a Polisportiva Il Sogno al numero: 3701559662 o scrivendo una e-mail a: [email protected]