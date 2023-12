Social Forum: oggi assemblea. Anche sui danni

Oggi dalle 10 alle Casa del popolo di Cafaggio assemblea di Social Forum Prato, che si definisce "cornice politica per un’alternativa radicale a tutela dei beni comuni e per la rigenerazione solidale ed eco-compatibile". Si parlerà di scuola e cultura, politiche giovanili e sociale, lavoro, salute e sanità, beni comuni ed ambiente, pace e solidarietà. "Già prima dell’alluvione avevamo denunciato come la Piana toscana sia piena di cemento e dopo l’alluvione anche di fango, con un consumo di suolo fra i maggiori in Italia e fra le cause della crisi climatica – dicono i promotori di Social Forum –. L’allagamento del pronto soccorso inaugurato da poco dimostra l’inadeguatezza oltre che l’inagibilità di una struttura simile, emblema di quello scempio di speculazione edilizia e privatizzazione dei servizi pubblici, che il Pd porta avanti tanto sulla sanità, quanto nei beni comuni come l’acqua, o in monopoli come la gestione dei rifiuti, attraverso l’operazione multiutility". Secondo gli esponenti di Social Forum Prato "la desertificazione del dibattito politico cittadino pare proprio la conseguenza di una certa sintonia nel partito trasversale degli affari, rinchiuso nei palazzi". L’assemblea di Cafaggio sarà aperta dagli interventi del collettivo di fabbrica Insorgiamo ex-Gkn. "Occorre essere argine solidale a questa deriva – conclude Social Forum Prato – per questo facciamo appello a cittadini perché partecipino ai forum tematici in modo da condividere insieme riflessioni e proposte sulle principali criticità. Non vogliamo “tornare subito alla normalità”, intesa come quel sistema iniquo che sfrutta persone ed ambiente, soprattutto senza accertare tutte le responsabilità, ma ripensare un modello di convivenza, specie considerando che gli esigui risarcimenti rischiano di lasciare nella “mota” molte famiglie e imprese".