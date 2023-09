Intervento urgente al Soccorso per scongiurare il rischio blackout

Prato, 21 settembre 2023 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, è intervenuta a Prato, in alcune aree del quartiere del Soccorso, per un intervento urgente su un tratto di rete elettrica per la sostituzione di un interruttore motorizzato di cabina che risulta danneggiato e che deve essere sostituito rapidamente, pena il rischio di un blackout improvviso ed esteso.

I tecnici di E-Distribuzione nella giornata di martedì avevano individuato una soluzione provvisoria, che ha evitato disagi alle utenze, ma era necessario intervenire subito per installare un nuovo apparecchio di ultima generazione e ripristinare il normale assetto di rete, onde evitare di sovraccaricare troppo una porzione di sistema elettrico con conseguente pericolo di disservizi non programmati e di lunga durata.

Per questo motivo è stato impostato un piano di lavoro a partire dal tardo pomeriggio di oggi (17:30 / 18 inizio lavori) fino alla tarda serata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” è stata circoscritta ad alcuni gruppi di utenze del Soccorso.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.