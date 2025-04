Soccorso, l’arte che ispira: "Idee per la nuova piazza"

Forme astratte, fiori ed aquiloni disegnati sull’asfalto sono il risultato colorato del secondo laboratorio al "triangolone", realizzato dal Circuito Urbano Temporaneo (Cut) mercoledì nel quartiere del Soccorso. Questi sono alcuni dei disegni che ispireranno gli architetti di Ecòl, studio fondato da Emanuele Barili e Olivia Gori, per la realizzazione della nuova piazza.

"Nella mattinata – dice Stefania Rinaldi, presidentessa di Cut – abbiamo avuto alcuni studenti dell’indirizzo figurativo del liceo Artistico di Montemurlo che, guidati dall’architetto Emanuele Barilli, hanno provato a creare un intervento di tactical urbanism in una parte dello spazio del triangolone, utilizzando materiale labile (gesso). Insieme a loro anche alcune classi elementari della scuola Santa Caterina che, ispirandosi a figure naturali e antropiche, hanno disegnato varie forme che sono state riportate e colorate sull’asfalto, lavorando proprio come gli architetti che realizzeranno la piazza". Nel pomeriggio hanno disegnato sull’asfalto anche i ragazzi dell’Associazione Cieli Aperti.

"Alcuni architetti esteri – continua Stefania Rinaldi – hanno risposto alla call internazionale promossa da Bloomberg Foundation e, guidati dallo studio Ecòl, a giugno vivranno il quartiere per un’intera settimana per realizzare il progetto di Asphalt Art. Questo team di architetti oltre che dare vita alla nuova piazza, porterà probabilmente nuove idee, possibilità ed incontri".

Non è mancato nella giornata il dissenso di commercianti e residenti. "Anche oggi ci sono stati non pochi problemi di viabilità con auto parcheggiate in doppia fila e sui marciapiedi che hanno creato traffico a causa dell’impossibilità di utilizzare il parcheggio" raccontano Paolo Puccini e Gianluca Mingolello, promotori della petizione presentata in Comune a favore del parcheggio. "Il 31 marzo abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti del percorso partecipativo per la realizzazione della piazza. Stiamo aspettando una risposta da parte del Comune sul triangolone e sugli investimenti fatti per riqualificare i giardini di via Marx lo scorso anno, unitamente al verbale della discussione della petizione in commissione". L’appuntamento è per il prossimo giugno per la realizzazione del progetto.

Martina Marotta