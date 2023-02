Soccorsi difficili sulla 325 E i tre sindaci: "Aiutateci"

Ennesimo incidente sulla Sr 325, giovedì, ed ennesimo blocco del traffico per gli automobilisti valbisentini, per un evento che nella mente dei cittadini ha evidenziato ben due nervi scoperti nel territorio della Vallata. Il primo: la mancanza di vie di fuga. Il secondo la preoccupazione innescata dalla nuova legge regionale sul 118 che ha levato alla Valbisenzio parte della copertura sanitaria: 12 ore di medico a bordo ambulanza tolte proprio a Vaiano. Il traffico, giovedì, per evitare il blocco che si è verificato all’altezza dell’Isola, è stato indirizzato su Schignano.

Automobili e camion si sono ritrovati sulle acrobatiche svolte di Figline, incolonnati in entrambe le direzioni, viste le grosse difficoltà di manovra sulle curve a gomito per automobilisti non pratici di questa strada e per i mezzi un po’ più grandi.

Per quel che riguarda i soccorsi, il blocco del traffico sulla ex Statale in entrambi i sensi di marcia non ha sicuramente aiutato il mezzo dei vigili del fuoco intervenuto per estrarre i feriti né avrebbe agevolato l’arrivo di un’eventuale automedica da molto lontano, anche se, in questo caso l’ambulanza ha portato direttamente il ferito più grave al Pegaso atterrato al campo sportivo de La Briglia. Due nodi che i sindaci hanno ben presenti. "La scorsa settimana siamo stati in Regione – spiega Primo Bosi -. Eravamo tutti e tre i sindaci valbisentini e il comandante della municipale, Rodolfo Ricò. Siamo stati a chiedere collaborazione e aiuti finanziari su un progetto portato avanti da Ricò, che ha realizzato una mappatura su quelli che potrebbero essere dei by pass in caso di eventi importanti, come frane. Come un collegamento fra Camino e La Cartaia, parallelo alla Sr325 o la strada che da La Collina va verso Montemurlo, passando da Albiano, ma da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di qualcuno che coordini le cose anche con gli altri comuni e capire a quali finanziamenti possiamo accedere".

Tutto questo senza scartare l’ipotesi di una via alternativa più importante. "Certo – prosegue Bosi – l’idea del bypass per la piana corre in parallelo, ma avrebbe tempi lunghi. Intanto lavoriamo a migliorare le vie di fuga esistenti". Per il 118, Bosi è in attesa di sapere le intenzioni della Asl alla fine del mese di "prova" a nuovo regime. "Sentirò il responsabile del 118 – ci ha detto Bosi – perché voglio capire la dinamica dei soccorsi nell’incidente di giovedì. Abbiamo rimandato il consiglio comunale aperto sull’argoment per aspettare le valutazioni della Asl che arriveranno dopo il 28 febbraio: così potremo discutere su dati reali e non per supposizioni".

Claudia Iozzelli