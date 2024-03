Smaltimento. Non è giusto escludere Prato

L’inceneritore di Montale non lascia. Anzi, potrebbe restare aperto altri quattro anni, con buona pace dei pratesi. L’impianto è di proprietà dei tre Comuni della piana pistoiese (Agliana, Montale e Quarrata), però l’attività ricade su un’area molto più ampia che include anche Prato. Per questo sarebbe stato necessario coinvolgere di più anche i "vicini", cioé noi, e renderli parte attiva delle scelte. Perché un impianto vecchio che doveva già essere chiuso adesso resterà aperto altri quattro anni? Le proroghe che si sono susseguite come sono state usate? Ci sono posti di lavoro in ballo da tutelare, giusto. Ma anche a quelli bisognava pensarci prima.