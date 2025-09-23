Skudlik in duomo. Rassegna Matteo degli Organi

Nuovo appuntamento con la seconda edizione della Rassegna Matteo degli Organi, dedicata al più famoso costruttore d’organi del Quattrocento italiano, Matteo da Prato, grande amico di Donatello, che quest’anno propone due appuntamenti imperdibili. Autore degli organi delle più importanti cattedrali toscane, il pratese era conosciuto anche come Matteo degli Organi e aveva il laboratorio a Galciana, località dove gli sono intitolate due strade. Oggigiorno gli organi costruiti da Matteo sono scomparsi, ma esistono sue canne all’interno di vari strumenti rifatti nei secoli successivi, canne che sono fra le più antiche esistenti al mondo. La Rassegna è promossa dall’Associazione Prato per Zipoli – che da anni sotto la presidenza del maestro Gabriele Giacomelli promuove la musica organistica e zipoliana in città e nel territorio, organizzando il Festival Zipoli – insieme all’Associazione Organistica Udinese, presieduta dal maestro Beppino Delle Vedove che è il direttore del Conservatorio di Udine, che ha messo tutti i fondi per la realizzazione di questa encomiaile iniziativa.

Dopo il successo del primo concerto che si è tenuto lo scorso 11 settembre nella chiesa di San Francesco – nell’occasione il magnifico organo Ghilardi-Lorenzini è stato suonato dal virtuoso Fabio Ciofini, che ha proposto musiche di Bach, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti –, sarà la cattedrale di Santo Stefano ad ospitare il concerto conclusivo, in programma venerdì 26 settembre a partire dalle 21, sempre a ingresso è libero. L’ospite protagonista sarà il maestro tedesco Johannes Skudlik, attivissimo in tutti i continenti, che interpreterà un programma affascinante sul grande organo a trasmissione elettrica del duomo costruito da Ruffatti nel secolo scorso. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, con la monumentale Toccata, Adagio e Fuga BWV 564 e la popolare Aria dalla Suite BWV 1068, oltre a brani di César Franck e Franz Liszt.