Sit in dei comitati per dire no alla multiutility

La battaglia dell’Osservatorio Ambientale di Prato contro la multiutility toscana dei servizi pubblici continuerà domani pomeriggio. Dalle 15.30 alle 19.30 andrà in scena infatti un sit in di protesta in piazza del Comune: non un momento a caso, perché la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la convocazione del consiglio comunale dove sarà discussa una mozione che chiede la revoca del progetto. A presentarla sarà il Movimento 5 Stelle.

"Siamo di fronte a un vero e proprio esproprio di servizi essenziali dal controllo delle comunità, per permettere profitti di azionisti privati – accusano dall’Osservatorio Ambientale di Prato –. Negli anni questa deriva ha già portato a tariffe sempre più alte, come ad esempio nella Tari sui rifiuti e nelle bollette dell’acqua. Tanto più nel contesto attuale di carovita e aumenti del conto energetico dovuti proprio a speculazioni in Borsa, con extra-profitti per gli investitori a spese di famiglie e imprese, questa decisione di portare avanti il percorso della multiutility è davvero antidemocratica e scellerata".

Dai comitati arriva l’invito rivolto ai pratesi di "fare sentire la nostra voce". "Per questo invitiamo i pratesi a una partecipazione massiccia – concludono dall’Osservatorio -, portando con sé cartelli e striscioni di protesta".