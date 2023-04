Sinistra Unita: "Il Comune unico? Bisogna coinvolgere la gente"

"Il Comune unico? Deve servire a risolvere i problemi dei cittadini". Sinistra Unita Val di Bisenzio, il gruppo che raccoglie cittadini ed esponenti politici legati a tematiche di sinistra, interviene nel dibattito con una nota. "Sopo l’annuncio della costituzione del comitato promosso da esponenti politici di centrodestra e di centrosinistra sotto lo sguardo accogliente dell’onorevole Mazzetti di Forza Italia, vogliamo esprimere alcune considerazioni – scrivono in una nota gli esponenti del gruppo coordinato da Francesca Vivarelli (foto) – Innanzitutto bisogna evitare che la questione diventi un’operazione di ingegneria politica e istituzionale guidata dagli interessi di affermazione o perpetuazione di un ceto politico definito più dalle istanze elettorali che dalle idee e dai progetti. Inoltre deve essere prioritario che il Comune unico non sia un contenitore vuoto, ma diventi l’occasione per intercettare i reali bisogni e le aspettative della popolazione e per definire una chiara visione politica della valle utile a migliorare la qualità della vita".

Secondo Sinistra Unita "il confronto e il dibattito non devono essere inquinati da un uso strumentale del tema, da personalismi, da rese dei conti tra schieramenti o interne agli stessi. Noi on vogliamo contribuire a creare distanze incolmabili tra territori e a compromettere definitivamente la prospettiva di una maggiore integrazione di politiche in una visione unitaria della valle, indispensabile per un vero salto di qualità nella vita delle cittadine e dei cittadini".

Il gruppo, concludendo, si dice "disponibile a un confronto nel merito" sulla futura visione politica per la Val di Bisenzio e "a sviluppare azioni per far conoscere opportunità e possibili limiti di questa scelta, affinché la direzione da prendere non sia questione di pochi, ma il risultato di un coinvolgimento consapevole e democratico dell’intera collettività, che al momento sembra essere assente nel dibattito sul tema".