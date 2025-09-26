Sinergia e innovazione. Strategie per la ripresa

Sinergie e innovazione, narrativa del distretto tessile e delle sue eccellenze, divulgazione di una cultura d’impresa che coinvolga le diverse generazioni. Sono questi i temi affrontati nel secondo panel del convegno di Qn distretti al Centro Pecci, moderato da Luigi Caroppo, responsabile de La Nazione di Prato. Argomenti che sono carburante buono per dare energia al domani del distretto, resi "plasticamente" grazie alla viva voce di giovani imprenditori ed imprenditrici. Esperienze di aziende che non intendono farsi intimorire dalla crisi, dalle tante insicurezze geopolitiche e da sfide aperte con le regole in arriva dall’Europa sulla sostenibilità. E’ importante partire dalla valorizzazione dell’identità della manifattura pratese investendo su vari fronti. Come ha fatto Balli il Lanificio, un esempio di rigenerazione aziendale a partire da un’iniezione di personale giovane. "All’inizio – ha detto il managing director Leonardo Raffaelli – l’età media dei dipendenti era di 54 anni, ora abbiamo inserito 30 giobani under 30. I valori che ci guidano sono passione e responsabilità". Responsabilità verso una filiera fragile e sotto pressione per cui "la parola d’ordine è sinergie. Il distretto ha le caratteristiche per aprirsi alle aggregazioni, come abbiamo fatto noi col progetto pilota per il passaporto digitale tessile". Il dna pratese ha spinto ad osare oltre e a sperimentare nuove strade: come ha raccontato Gaia Gualtieri che nel 2007 ha fondato da sola (oggi conta 10 collaboratori) DHG come spin-off del Gruppo Colle, con l’obiettivo di portare online materie prime tinte per artisti tessili e hobbisti. "Siamo un esempio di integrazione tra tradizione manifatturiera e innovazione digitale, riuscendo a connettere il mondo industriale con quello dell’artigianato e della fiber art su scala globale". Filippo Giagnoni, responsabile produzione lavatura industriale la Fonte e giovane appassionato del mondo tessile, si è concentrato nell’evidenziare le sfide legate "ai processi di digitalizzazione, alla possibilità di innovare il parco macchine con Industria 4.0. ’L’azienda Prato’ è fatta di sinergie ma affrontare le sfide del futuro basandosi su una cultura di impresa fatta di piccole imprese può essere difficile. Le aggregazioni possono agevolare. L’IA? Si deve iniziare a ragionarci sopra non per sostituire quello che facciamo, ma per permetterci di concentrarci di più su quello che sappiamo fare: a fare il bello".

Innovazione è la carta vincente per un know how che affonda le radici nella tradizione, come ha avuto modo di dire Sara Dell’Orco, vicepresidente Dell’Orco & Villani. "Abbiamo innovato la nostra tecnologia tex-to-tex per il riciclo del cotone con impianti che garantiscono una lunghezza della fibra elevata tale da poter essere ri-filata. E abbiamo adeguato un macchinario per la rigenerazione della lana e del caschmere in sostituzione al metodo tradizionale del ’lavaggione’ che permette di ridurre l’uso di energia ed elimina i consumi di acqua". Non poteva mancare una riflessione sull’ingresso anche nel tessile dell’Intelligenza Artificiale con Susanna Jean, responsabile 5g, verticals & Iot per Tim Enterprise: "L’industria tessile italiana è un’eccellenza internazionale ma oggi deve interfacciarsi con sostenibilità e digitalizzazione".

Sara Bessi