"Sine Manu". Contro la violenza sulle donne Lo spettacolo di Bux al giardino Buonamici

In memoria di tutte le donne vittime di violenza stasera alle 21 al Giardino Buonamici ci sarà lo spettacolo Sine Manu, a ingresso libero. In scena Matilde Mochi (19 anni), attrice e Matilde Belli (16 anni), arpista; testo e regia di Rosaria Bux. Il testo parte da una storia antica, per parlare di un dramma sempre attiale. Nel I secolo d.C. Appia Regilla sposa con matrimonio sine manu Erode Attico, sofista, uomo di grande cultura stimato perfino dalla corte imperiale. Dopo il matrimonio, la coppia si trasferisce ad Atene. Erode è un uomo irascibile, violento e per un futile motivo un giorno ordina ad un suo liberto di percuotere Regilla che, all’ottavo mese di gravidanza, muore con atroci sofferenze.