Sindaco Calamai: "Misura colma". Ma l’opposizione va all’attacco

Poco meno di mazz’ora di pioggia torrenziale hanno mandato in tilt la zona industriale e la frazione di Oste. Vie Pomeria, Bisenzio, Siena e Puccini si sono trasformate in corsi d’acqua. Per il sindaco Simone Calamai "la misura è colma. Nei giorni di eventi meteo intensi viviamo uno stato costante di preoccupazione che non può più essere accettato. Servono risorse, interventi e concretezza: altre strade non esistono". Calamai punta il dito sul sistema fognario, incapace di assorbire precipitazioni sempre più brevi e violente.

"È indispensabile adeguare la rete esistente e creare nuovi scolmatori e impianti di sollevamento", afferma, ricordando che nello studio di Publiacqua devono essere inseriti interventi mirati. La prossima settimana il Comune riunirà a Montemurlo Genio civile, Consorzio di Bonifica, Autorità idrica toscana e Publiacqua per chiedere soluzioni rapide e fondi concreti. Non tarda la replica dell’opposizione. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – Antonio Matteo Meoni, Rudj Baglioni e Barbara Di Mastrorocco – denuncia l’inadeguatezza delle fognature, aggravata da consumo di suolo e riduzione delle aree permeabili: "Occorrono interventi strutturali e un Piano comunale di protezione civile aggiornato, quello del 2012 è superato".

Duro anche il presidente provinciale FdI Matteo Mazzanti: "Ogni evento meteo viene trattato come eccezionale, ma a quasi due anni dall’alluvione più grave nulla è cambiato. Servono fatti, non solo promesse".