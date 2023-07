Silvestri, Bennato, Masini Sorrenti, gli Editors & C.

I primi a calcare il palco del festival saranno gli Articolo 31, che si esibiranno giovedì 31 agosto alle 21. "Quest’anno - racconta Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart - non ci saranno artisti che siano in grado di attirare i giovanissimi come accaduto nella passata edizione, ma pensiamo che gli Articolo 31 possano fare da ponte fra due generazioni differenti". Un giorno più tardi toccherà a Bugo e Daniele Silvestri alternarsi in piazza del Duomo a partire dalle 20.30. La serata permetterà quindi al pubblico di partecipare a due concerti pagando un unico ingresso. Sabato 2 settembre, alle 21, la scena se la prenderanno Giorgio Panariello e Marco Masini, che si sfideranno a suon di battute e canzoni. Il 3 settembre serata dedicata all’artista o alla band stranieri: stavolta o sarà protagonista il gruppo inglese degli Editors, che suoneranno soprattutto le canzoni tratte dal loro settimo album, Ebm. Il 4 settembre si tornerà a cantare in italiano con Edoardo Bennato, che salirà sul palco alle 21. Otto giorni dopo, alle 21, a Villa Guicciardini, ecco Alan Sorrenti in compagnia della sua "Band Exotica" per l’evento conclusivo del Tuttoèvitafest autunno, a sostegno del progetto di costruzione del Borgo TuttoèVita. Infine, sempre a Villa Guicciardini, ma il 13 settembre alle 21, farà tappa a Prato il nuovo tour estivo "Gloria forever" di Umberto Tozzi. Per quanto concerne i biglietti, sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice. Inoltre, durante l’intera durata del festival sarà aperto dalle 17 alle 23 il Punto Informazioni presso Il GaribaldiMilleventi, dove si potranno chiedere informazioni sugli eventi e comprare i tagliandi anche la sera stessa dei concerti (salvo esaurimento posti) con la riduzione se si possiede un biglietto Trenitalia del treno regionale o un abbonamento, o se si possiede un biglietto o un abbonamento Autolinee Toscane. Per coloro che vogliono soggiornare a Prato, grazie alla collaborazione di Federalberghi, sono previste le riduzioni del 15% sul prezzo delle camere degli hotel convenzionati e riduzioni per cene e aperitivi nei locali del centro in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Per altre informazioni: 0574-603376 (lun-ven dalle 15 alle 19) o visitare www.settembreprato.it.

Main sponsor del Festival: Intesa San Paolo, Publiacqua, Villa Guicciardini Lo Conte Edile Costruzioni.