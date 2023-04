Silli e La Porta: "Il governo c’è"

"Il Governo Meloni non si tira indietro quando si tratta di prendere in carico situazioni critiche come quella in cui versa il Tribunale di Prato". A dichiararlo sono stati il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli e il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta dopo la visita del viceministro Sisto a Prato. Silli e La Porta avevano promosso la visita del capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, nel marzo scorso. "La visita del viceministro Sisto testimonia la nostra costante attenzione – dicono ancora Silli e La Porta –, sebbene ci rammarichiamo di non aver ricevuto alcun invito". E poi insistono: "La grave carenza di organico che rende complesso il regolare svolgimento dell’attività di alcuni uffici, come quello del giudice di pace, non ci lascia indifferenti. Per questo, ci siamo personalmente interessati affinché il capo di Gabinetto del Ministro Nordio venisse a Prato e prendesse parte a un incontro per conoscere in maniera approfondita la situazione. In quell’occasione il ministero ha sbloccato l’assegnazione di sette funzionari, di cui tre già in organico. Di conseguenza, rimandiamo al mittente le critiche mosse al Governo, accusato di scaricabarile da chi ha governato in passato e avrebbe potuto fare qualcosa: dopo dieci anni un primo traguardo, sebbene non ancora sufficiente, è stato raggiunto".