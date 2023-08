Silli e il totocandidati "Nel centrodestra nomi spendibili per vincere Il mio ruolo? Un onore"

di Anna Beltrame

Cosa fa Giorgio Silli in questi giorni?

"In Versilia, per poco. Poto le siepi e i limoni nel mio giardino. Cerco di passare un po’ di tempo con mia moglie e mia figlia, ma tra poche ore devo ripartire".

Per dove?

"Paraguay. Diciotto ore di volo per rappresentare il governo all’insediamento del nuovo presidente della Repubblica, che avviene il giorno di Santa Maria Assunta ad Asunciòn, lo stesso giorno della fondazione della capitale. Poi riparto per l’Italia".

Vacanza fino a un certo punto.

"Il telefono squilla in continuazione, il ministero degli Esteri non chiude per ferie".

Quante telefonate riceve a proposito del totocandidato sindaco del centrodestra?

"Tante. Da addetti ai lavori con cui ci stiamo organizzando per vincere la città".

E di pratesi che le chiedono se il candidato sindaco sarà lei?

"Alcuni me lo chiedono, certo, altri capiscono la necessità di avere un pratese al governo di centrodestra e un sindaco di centrodestra".

Ma un candidato va trovato.

"Ci sono candidati politici assolutamente spendibili che possono vincere. Per politici intendo chi ha già avuto un’esperienza politica vera e propria, o comunque persone che hanno fatto vita associativa e di partito. Non è più il tempo del civismo spinto".

Nomi pubblicamente non li farà mai..

"Nemmeno sotto tortura. Si faranno al momento giusto, quando saremo tutti d’accordo. Perché la cosa più importante in assoluto è l’unità delle forze alternative alla sinistra pratese".

E se dovessero chiedere a lei di candidarsi?

"L’ho già detto: sto dando tutto me stesso al governo, per il mio Paese e la mia città; spesso alcuni colleghi mi prendono in giro, dicono che sono troppo pratocentrico. Del resto per me è un onore, oltre che una grande responsabilità, essere il primo sottosegretario pratese nella moderna coalizione di centrodestra. Occuparsi di politica estera significa occuparsi anche di export per il nostro manifatturiero, discutere di dazi e accordi internazionali, diritti umani, eccetera. Anche se spesso non sembra, in realtà tutto passa dalla politica estera..."

I suoi primi dieci mesi alla Farnesina?

"Sono stati davvero intensi, con missioni intercontinentali, quasi a cadenza settimanale, spesso per poche ore. Considero veramente un onore, e un piacere, poter servire così il mio Paese. E con tutti i capi di governo o di stato si finisce a parlare dell’Italia e della sua bellezza".

Torniamo a Prato: come vede la città

"Mi manca tanto. La vedo cambiare in modo vertiginoso anno dopo anno. E’ completamente diversa da quando io ero uno studente. E’ una città estremamente difficile, ma allo stesso tempo stimolante, perché è nelle difficoltà che nella storia sono nate le più grandi soluzioni e invenzioni. Purtroppo Prato non brilla nella capacità di fare squadra. Spesso si iniziano in pompa magna battaglie di cui poco dopo quasi ci dimentichiamo. Il Buzzilab è solo un esempio. E’ necessario che tutta la classe dirigente pratese, tutta, si interroghi su come i tempi siano cambiati e sul perché a volte possano essere state fatte scelte sbagliate".

Quali? O è troppo diplomatico per fare qualche esempio...

"Sono convinto che tutti coloro che leggeranno queste mie parole, si possano riconoscere in quanto ho detto. Sono anche convinto che la città avrebbe solo da guadagnare da un dibattito, serio, su questi temi. Dobbiamo assolutamente guarire dalla nostra sindrome da Cenerentola, per la quale sembra che tutto il mondo ci voglia male. E invece, anche se noi pratesi siamo dei fenomeni, dovremmo ricordarci che non siamo infallibili".

E il centrodestra pratese?

"Contrariamente ad altri momenti del passato lo vedo unito. Mi piacerebbe anche che nuove persone si avvicinassero alla politica, lo dico in generale da destra a sinistra. Un po’ di nuova linfa non farebbe male".

Ma il candidato sindaco?

"E’ una scelta cruciale. A Prato si vince o si perde per 500 voti. Dobbiamo obbligatoriamente arrivare in fondo facendo in modo di essere tutti uniti".

Cosa pensa delle grandi polemiche sui fondi Pnrr?

"Biffoni fa il suo mestiere, da sindaco protesta. Ma io mi baso sulle rassicurazioni del ministro Fitto: questi soldi arriveranno. Voglio solo sperare che gridare al Pnrr o al governo cattivo non diventi il mantra del Pd nei prossimi mesi per tamponare l’inconsitenza politica e di risultati raggiunti un po’ in tutta Italia. A comunciare da Prato".