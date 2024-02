Sicurezza. Serve subito una strategia

Un brutale omicidio in un’area industriale. Furti in continuazione in collina. Coltellate in centro storico di domenica pomeriggio. Spaccio, atti di vandalismo. Da Prato a Carmignano, l’allarme sicurezza dilaga. I quindici militari che sono stati assegnati alla città sono già drammaticamente pochi prima ancora di averci messo piede, i nuovi poliziotti che a breve saranno sulle strade, aumentando i controlli come ha annunciato ieri la questura, rischiano di diventare invisibili con questo trend. Servono gli uomini, di più, sicuramente, ma soprattutto serve una nuova strategia della sicurezza, perché la nostra provincia non è uguale a nessun’altra. E invece manca anche il prefetto.