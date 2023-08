Sicurezza del torrente Elzana: partono i lavori E sulla Furba è arrivata la passerella ciclopedonale

Manutenzione del torrente Elzana, a fine mese partenza dei lavori a cura del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. L’intervento di manutenzione durerà sino all’autunno e consiste nel diradamento selettivo delle alberature sul tratto del corso d’acqua dalla sorgente, appena sotto l’abitato di Carmignano, fino al Parco della Fontina. Il diradamento selettivo seguirà logiche di tipo paesaggistico, mirando a mantenere le chiome attigue per una copertura forestale continua. "Continuiamo con questa proficua collaborazione con il settore forestale del Consorzio di Bonifica – spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - che ci aiuta in maniera professionale a curare il territorio con il giusto mix fra sicurezza idraulica e tutela paesaggistica. E’ un connubio che ci sta portando ottimi risultati su tutto il territorio". Durante l’inverno il Consorzio effettuerà verifiche e interventi sui tratti più collinari dei corsi d’acqua per la sicurezza idraulica e la corretta gestione selvicolturale. E sempre in tema di torrenti è stata posata la passerella ciclopedonale sulla Furba a Seano (nella foto). La passerella fa parte di un percorso ciclopedonale che collegherà il parco museo di Seano al ponte Manetti di Poggio a Caiano e da lì verso le cascine di Tavola e verso l’area archeologica Montefortini di Comeana. L’opera pubblica vede un’importante finanziamento da parte dell’Unione Europea, della Regione Toscana ed è cofinanziata dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano. La passerella sarà inaugurata appena il percorso sarà completato e in sicurezza per essere attraversato a piedi o in bicicletta.