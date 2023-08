Sicurezza, arrivano più telecamere Occhi elettronici in piazze e parchi

Aumentano le telecamere di videosorveglianza in Valbisenzio, grazie a due bandi, uno nazionale e uno regionale, a cui hanno partecipato l’Unione dei Comuni e le amminstrazioni di Vernio e di Vaiano che porteranno, a breve, nuovi posizionamenti in aree sensibili.

Per quel che riguarda il bando statale a cui l’Unione ha partecipato, con un progetto fatto dalla Polizia Municipale, le videocamere – due per abitato, in entrata e in uscita – saranno installate all’accesso delle frazioni di Schignano, Migliana, Sant’Ippolito e Sofignano, località individuate fra le "più sensibili" da parte dei Carabinieri.

"La realtà territoriale – scrive l’Unione dei Comuni nel progetto – è caratterizzata da centri principali di Vaiano e Vernio e da varie frazioni isolate, poste per lo più nelle parti collinari con presenza di fabbricati prevalentemente unifamiliari. Ciclicamente, queste ultime sono oggetto di attenzione da parte di autori di furti in abitazione e questo genera forte senso di insicurezza nella cittadinanza residente. Con questa fase di sviluppo del sistema di videosorveglianza ci si pone l’obiettivo di cingere queste frazioni con un sistema di rilevazione delle targhe, che nella lotta contro i reati predatori dimostra maggior efficacia nella ricerca dei responsabili; laddove la rete di trasmissione dati lo consenta, le postazioni sono implementate da telecamere di contesto".

Per il bando recentemente vinto dai comuni di Vernio e Vaiano, i posizionamenti si concentreranno in punti sensibili dei capoluoghi, in modo da scoraggiare atti di vandalismo e da poter controllare accessi e situazioni legate a reati.

Dieci le telecamere che saranno posizionate a Vaiano: sei al Parco Ferri (Cangione) e le restanti in piazza Donatori di Sangue e in piazza del Comune. Un grandangolo di 180 gradi che consentirà di riprendere quasi interamente le aree videosorvegliate.

Anche a Vernio le nuove telecamere serviranno soprattutto come deterrente per gli atti di vandalismo in luoghi ad alta frequentazione. Uno dei posti individuati dall’amministrazione comunale è il parco dell’Albereta – area peraltro non nuova ad atti vandalici contro le strutture per la fruizione – dove saranno installate ben sei telecamere, che saranno collegate sia tramite cavo che wi-fi e con doppia alimentazione, in modo da evitare manomissioni e garantire una continuità nella trasmissione dei dati. Le altre saranno invece piazzate nell’area ex Meucci.