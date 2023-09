"Siamo pronti per ripartire. Sarà un anno importante"

"Il primo giorno di scuola è sempre un momento importante. Ci sono attese, speranze, ansie e forse qualche preoccupazione, ma siamo tutti pronti a partire e sono certo

che ognuno di voi metterà

il massimo impegno per affrontare al meglio questo nuovo anno. A scuola si deve stare bene, qui trascorrete tante ore tutti i giorni e vi garantisco che in questi mesi estivi non siamo stati con le mani in mano ma abbiamo lavorato per riconsegnarvi, al vostro rientro sui banchi, scuole belle, sicure ed efficienti. Questa estate sono rimasto profondamente colpito da alcuni fatti di cronaca nera che hanno avuto come protagonisti degli adolescenti. Giovani che non hanno rispettato la sacralità della vita umana, che hanno agito con violenza e disprezzo dei propri coetanei. Pensando a questi episodi ho riflettuto sull’importanza della scuola e sul ruolo e la responsabilità delle istituzioni. Di fronte alle difficoltà non abbiate paura di chiedere aiuto. A noi adulti il compito di sapere ’leggere’ e dare risposte al vostro disagio. Andare a scuola è importante. Il sapere della scuola non è separato dal mondo reale, la scuola non è un luogo dove si accumulano semplicemente informazioni

ma è luogo insostituibile di istruzione e di educazione, due facce, inseparabili, di una stessa medaglia. Il sapere non è un libro morto, ma un libro vivo che si scrive ogni giorno insieme, un libro che può cambiare la vostra vita e darvi gli strumenti per raggiungere i vostri obbiettivi ed essere persone libere. A scuola non si va solo per apprendere, ma soprattutto per imparare valori come il rispetto reciproco, la condivisione e la cooperazione, pur nelle differenze, per raggiungere obbiettivi comuni. I vostri insegnanti saranno le luci che guideranno i vostri percorsi d’apprendimento ma anche punti di riferimento per trovare spazi di riflessione di fronte ai tanti problemi del nostro tempo, un momento complesso e difficile, pieno di distrazioni, inganni, falsi miti. Abbiate rispetto dei vostri insegnanti. Cercate l’amicizia e la condivisione con i vostri compagni e di fronte alle fragilità scegliete di stare dalla parte giusta, quella della difesa dei più deboli. Rinnovo a tutti voi lo stesso invito: la Provincia è la casa di tutti gli studenti pratesi. Un punto di riferimento e condivisione per costruire una scuola sempre più inclusiva".

Simone Calamai

Presidente della Provincia