Si vota a giugno ma sui nomi è ancora rebus

Mentre il Pd ha lanciato la campagna elettorale al Beste Hub, va comunque detto che a meno di cinque mesi dal voto delle amministrative a Prato ancora mancano i candidati che saranno in lizza per le varie coalizioni. Perché nel Partito Democratico il nome non arriverà prima di fine febbraio, e anche il centrodestra è ancora lontano dalla definizione di un candidato.

Lo stesso vale per il terzo polo che fra alleanze e ipotesi di primarie ancora non ha un quadro definito della situazione. Nessuna certezza nemmeno nel Movimento 5 Stelle e nella sinistra che ha da poco iniziato il percorso programmatico verso una possibile candidatura. Restano così al momento in campo i nomi ‘civici’ di Aldo Milone, Massimo Taiti, Jonathan Targetti e Massimo Nigro.

Passando al toto-candidature il polsino è sempre abbastanza stabile. Nel Partito Democratico, anche alla luce del recente sondaggio, in pole sembrano esserci tre nomi: Ilaria Bugetti, Ilaria Santi e Simone Faggi.

Attenzione però anche a Marco Biagioni, Cristina Manetti, Stefano Ciuoffo e Benedetta Squittieri. Come ha detto proprio ieri il segretario Biagioni durante l’appuntamento al Best Hub "il nome arriverà entro fine febbraio" ma le trattative in questi giorni sono caldissime ed è probabile che per metà febbraio il nome ‘ufficioso’ già ci sia.

Spostandosi al centrodestra la situazione è ancora di stallo. Il nome di Giorgio Silli è tornato in auge, in attesa di un eventuale pressing proprio da parte della premier Giorgia Meloni.

Altrimenti la scelta ricadrà in casa Fratelli d’Italia col testa a testa fra Gianni Cenni e Tommaso Cocci. Sullo sfondo resta ancora viva anche l’ipotesi di Rita Pieri di Forza Italia, pronta a inserirsi in caso di mancato accordo all’interno di FdI.