Si scatena la polemica. Pd e Multiutility Plures vanno all’ultimo scontro

Volano stracci tra il Pd e il vertice di Alia Multiutility (la holding Plures dei servizi pubblici). Una vertenza di fine estate (la conferma o meno dei contratti a termine per la sostituzione ferie e la copertura dei servizi) diventa la madre di tutte le battaglie. Attacco dei sindacati, e questo ci sta, con manifestazione. E poi raffica di critiche da parte del segretario toscano dem Emiliano Fossi e dell’assessora all’Ambiente Monia Monni (già confermata in giunta se Giani vincerà). Forte lo stupore del management della Multiutility: "Perché non protestano nello stesso modo per i contratti temporanei delle altre società di raccolta di rifiuti della Toscana...?" si chiedono dal vertice che ieri alle 18 ha varcato il portone del Comune per incontrare il commissario Claudio Sammartino. Il presidente Lorenzo Perra, il vice Nicola Ciolini e l’amministratore delegato Alberto Irace hanno avuto un colloquio di un’ora con la guida del Comune. Molti gli argomenti da trattare e la necessità di rivedersi presto, molto presto. Dalla pulizia dei tombini di Alia al futuro di Gida: una prima disamina di problemi che riguardano sia i cittadini che i ’gioielli’ di famiglia (la società di depurazione di via Baciacavallo è passata da Comune e Ctn ad Alia).

Meglio affrontare le questioni concrete che il fuoco incrociato dem. Fossi aveva iniziato a Toscana Tv, nella trasmissione Telegram di lunedì, a dire che era assolutamente favorevole alla ripubblicizzazione del bene acqua. Poi ieri l’attacco: "Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori di Alia Plures che hanno scoperto che il contratto non verrà rinnovato. Come forza di sinistra siamo assertori di politiche aziendali che abbiano corrette relazioni sindacali e che puntino a rinnovare un numero più consistente di contratti creando stabilità. Sono oltre 220 gli interinali che non avranno più lavoro: un dato inaccettabile, perché non solo creerà disoccupazione ma anche disservizi a Firenze, Prato e Pistoia". Poi l’assessora Monia Monni rincara: "La vicenda rappresenta un caso emblematico di come non possa essere gestito il lavoro in una società pubblica. Non è tollerabile che l’azienda scelga la via più comoda della fuga dal confronto e della precarietà". Intervento anche di Marco Biagioni, segretario Pd Prato: "La Multiutility Toscana coniughi efficienza con responsabilità sociale, investendo sui propri dipendenti". Perplessità dal vertice Perra-Ciolini-Irace. Sullo sfondo appare chiaro un attacco da parte del Pd alla testa di Plures che già altre volte era finita nel vortice delle critiche del gruppo Schlein che guida i dem.

Luigi Caroppo