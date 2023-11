"Si riparte al 70% entro fine mese"

Alla rifinizione Sirius a La Briglia la produzione è ancora ferma: il 2 novembre il Bisenzio ha esondato e ricoperto con oltre un metro di acqua, fango, detriti i macchinari dell’azienda che conta 48 dipendenti. "Non soltanto l’acqua del fiume, ma anche una corrente molto forte si è riversata dalla collina, che è stata in grado di sfondare i portoni – racconta il titolare Giancarlo Guidi – La fabbrica è stata invasa da tonnellate di canne, legnami, detriti, giochi per bambini divelti dai giardini. Oggi l’azienda è ripulita sia grazie al nostro personale che ai numerosi volontari, che hanno svolto un lavoro prezioso". Altri tipi di aiuto sembrano latitare. "Abbiamo ascoltato tante parole per poi arrivare al 16 novembre e abbiamo dovuto pagare le tasse – aggiunge Guidi – Avrebbe fatto comodo ritardare il pagamento che toglie liquidità all’azienda". Una liquidità che in emergenza è usata per ripartire al più presto con la produzione. "Abbiamo chiamato un’azienda specializzata estera per il recupero dei macchinari e dei quadri elettrici oltre alle due cabine elettriche. Azienda specializzata che costa tanto e vuole essere pagata subito. Aspettiamo le linee guida per poter usufruire degli aiuti annunciati dal Governo". Guidi, però, non vuole piangersi addosso: "Siamo abbastanza fiduciosi di riprendere almeno il 70% della produzione entro la fine del mese".

Se la corrente elettrica è stata ripristinata (una cabina sistemata e l’altra sarà ultimata oggi), c’è una spina nel fianco: "Nell’esondazione è stata tranciata la conduttura dello scarico di acque contaminate, che arrivano a Baciacavallo. Un’azienda come la nostra che ha la tintoria come potrà fare? Abbiamo chiesto spiegazioni a Publiacqua: ci è stato detto che è allo studio un progetto per il ripristino. Alla fine saremo più avanti noi nel ripristino: dove scaricheremo le acque da depurare? Il suggerimento è stato di trasferirle con autobotti, un’ipotesi non praticabile e onerosa".

Sara Bessi