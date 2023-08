Si ribalta in auto: ferito Evitato il pericolo gas

Tragedia evitata, ieri mattina, in via Berlinguer a Montemurlo per un grave incidente stradale avvenuto tra due auto e che ha provocato il ribaltamento di una di esse. Entrambe le auto erano alimentate a gas e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è riuscito a scongiurare il rischio di un’eventuale esplosione.

I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e provveduto a estrarre uno degli occupanti rimasto incastrato nell’ abitacolo.

Il ferito – un uomo di 72 anni – è stato successivamente preso in carico dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Prato in codice rosso. Sul posto era presente anche la polizia municipale di Montemurlo per i rilievi del sinistro stradale.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente che è avvenuto lungo la Nuova Montalese tra Prato e Montemurlo, in direzione Pistoia, inotrno alle 9 di ieri mattina.

Il 72enne conducente ha perso – per circostanze ancora da chiarire, ma potrebbe essere stato un malore – il controllo della sua auto è finito contro una macchina parcheggiata a bordo strada e si è ribaltato su un fianco. I primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari della Croce d’oro di Montemurlo che passano di lì dopo il servizio notturno. Poi il 118 ha inviato l’auto infermieristica della Misericordia di Montemurlo e i vigili del fuoco. Difficili le operazioni di soccorso sono state particolarmente perché l’uomo era rimastato incastrato e perché sia il mezzo ribaltato che quello in sosta colpito erano a gas.

Una volta messo in sicurezza, l’automobilista, ferito ma non in pericolo di vita, è stato fatto uscire dall’abitacolo e accompagnato all’ospedale Santo Stefano.