Si ribalta con l’auto e finisce nella scarpata: conducente in ospedale

Si è ribaltato con l’auto ed è finito nella scarpata sulla Leonardo Da Vinci, all’altezza della strettoia del Soccorso. Il brutto incidente è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4,30, per cause che sono ancora in via di accertamento. A farne le spese il conducente dell’auto, un pistoiese di 42 anni, che a quell’ora stava transitando sulla declassata in direzione di Firenze. Non è ben chiaro che cosa sia successo ma, secondo quanto riferito, l’uomo ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere dall’altra parte della corsia. La macchina poi ha fatto un volo nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la polizia e un’ambulanza del 118. Il conducente è stato estratto dal groviglio delle lamiere dai vigili del fuoco. E’ stato poi affidato alle cure del personale medico e trasferito d’urgenza a Careggi. Le sue condizioni sono serie. I vigili del fuoco hanno recuperato la macchina con l’autogru riportandola sulla sede stradale. Sembra piuttosto chiaro che l’uomo abbia fatto tutto da solo e che non siano coinvolti altri mezzi.