"Si può fare, con impegno" Palandri lancia la sfida

Scuola e sport sono i due settori dove Riccardo Palandri in questi anni, tramite i figli, ha potuto vedere in prima persona le carenze e i bisogni che c’erano e così ha deciso: "Tante cose possono essere fatte con l’impegno". Ieri, il giardino d’inverno della pasticceria Roberta, ha ospitato la presentazione ufficiale del candidato sindaco del centro-destra per le amministrative di primavera, colui che sfiderà Francesco Puggelli (Pd-Italia Viva). Oltre agli esponenti della coalizione (Forza Italia, FdI, Lega, Unione di Centro, Italia al Centro e Partito liberale) sono arrivati tutti i parlamentari pratesi: Andrea Barabotti, Chiara La Porta e Erica Mazzetti, oltre agli esponenti dei partiti come Rita Pieri, Gianni Cenni, Patrizia Ovattoni, Angela Castiello, il commissario provinciale della Lega a Prato, Filippo La Grassa.

Palandri, 56 anni, agente di commercio per una ditta di Pistoia che vende complementi d’arredo, ha raccontato del suo lavoro che lo vede spesso in giro per il mondo e che gli ha permesso di confrontarsi con altre culture sino all’attività sul territorio con i gruppi dei genitori: "Da tempo ci incontriamo, discutiamo, movimentiamo il paese per acquistare ciò di cui la scuola ha bisogno, penso agli strumenti musicali e quindi mi sento di dire che entro in questo scenario da civico. Ho sempre ascoltato le richieste e nonostante, in questi anni, molte porte si sono chiuse, non ci siamo persi d’animo e con tenacia abbiamo sopperito ad alcune lacune. L’esperienza mi porta a dire che c’è bisogno di rivedere tante cose nel settore scuola, sport e cultura. All’estero, per fare un esempio, avrebbero valorizzato diversamente la villa medicea. Anche la viabilità è una questione molto sentita dalla gente ma, attenzione, non si possono promettere progetti fino a quando l’amministratore non avrà avuto modo di vedere tutte le carte che sono in Comune".

Riccardo Palandri in meno di una settimana dall’ufficializzazione della sua candidatura ha ricevuto una valanga di messaggi di incoraggiamento, di segnalazioni sui problemi e anche frasi del tipo "ma chi te lo fa fare?", solo che lui è dotato anche di molto umorismo e autoironia e alla fine ha prevalso, tipico del suo "modus operandi", il cosiddetto spirito di servizio ed ha accettato di imbarcarsi in questa avventura politica. La coalizione ha ribadito che è stata trovata la migliore soluzione sul territorio. La possibile giunta: cosa intende fare Palandri in caso di vittoria? "È presto – risponde – per parlarne. Sono affiancato da molti politici che sono tecnici e di esperienza. Prima dobbiamo esaminare tutte le problematiche da affrontare poi valuteremo in base a quella che sarà la voce del territorio". In altre parole, andrà visto anche il risultato elettorale dei candidati, espressi dai vari partiti.

M. Serena Quercioli