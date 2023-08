Si parte il 9 con l’incontro tra Azzurri e Gialli

Le semifinali della Palla Grossa sono in programma sabato 9 e domenica 10. I primi quartieri a scendere nell’arena di piazza del Mercato Nuovo saranno gli Azzurri di Santa Maria e i Gialli di Santo Stefano, nella riedizione della semifinale dell’anno scorso. Le squadre vincenti delle semifinali si daranno poi appuntamento sabato 16 settembre sempre alle 21 con la finalissima. Da ricordare che ogni match sarà anticipato da una sfilata dei gruppi storici, un’iniziativa di rievocazione della tradizione pratese legata alla Palla Grossa e quest’anno durante le partite si terrà in contemporanea una gara tra le tessitrici. Positivi i numeri delle vendite anche della prima semifinale, quella che inaugurerà sabato 9 settembre (sempre alle 21), l’edizione 2023 della Palla Grossa. Nell’arena in piazza del Mercato Nuovo si daranno sfida gli Azzurri di Santa Maria e i Gialli di Santo Stefano.

L. M.