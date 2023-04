Si parte con il concorso per giovani band

La band under 26 che vincerà l’edizione 2023 del Sound Bridge Contest partirà lo stesso mese per il concerto a Sarajevo. A breve, uscirà il bando ufficiale che permetterà ai musicisti di iscriversi e poi suonare, cantare, essere vagliati da una giuria di qualità. La serata finale che decreterà la band vincitrice sarà il 2 luglio, (ore 21) a Ex Fabrica a Prato in via Targetti, per l’apertura del "Festival delle Colline". Lo scorso anno i vincitori del contest musicale furono i "Rooms by the Sea" (foto) e per loro il premio fu un viaggio e un concerto a Charlottesville, città della Virginia (Usa) gemellata con Poggio a Caiano. Quest’anno l’Europa dell’Est, in virtù anche dei rapporti di amicizia e di solidarietà esistenti con il Comune di Prato e per la possibilità che offre Sarajevo con festival importanti e consolidati che si svolgono proprio in luglio, è la destinazione prescelta. Le band che parteciperanno dovranno essere composte da musicisti sotto i 26 anni, avere documenti in regola la cui scadenza deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina. L’anno scorso, lo ricordiamo, parteciparono oltre 60 gruppi al Sound Bridge Contest e i "Rooms by the Sea" si esibirono nel mese di dicembre al the Front Porch di Charlottesville.