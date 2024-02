Sì, il valore dell’onestà fa notizia

La domanda è banale, ma va fatta. E non è detto che la risposta ci piaccia. Quanti di noi avrebbero fatto come la signora Bruna? Avrei portato, io, alla polizia quel "millino" trovato così, come dono dal cielo, lungo la strada, nella speranza che potesse tornare nelle tasche del legittimo proprietario? Non sappiamo se la signora Bruna coltivasse questa speranza, ma di certo aveva una certezza: quel denaro non era il suo. Le è bastato quello. Quando si è onesti il dialogo con se stessi diventa per forze di cose brevissimo: quei soldi non mi appartengono, dunque li porto alla polizia. Non che sia facile, intendiamoci, meno che mai scontato.