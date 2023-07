Si getta sotto il treno Choc per i pendolari

Dolore e sgomento per la morte di un uomo, un 57enne residente in Valbisenzio, che ieri mattina, poco dopo le 7.30, è stato travolto da un treno in corsa alla stazione di Vernio. Secondo i carabinieri che sono intervenuti, in base alle testimonianze raccolte sul posto, si tratterebbe di un suicidio. La salma è stata rimossa da Iris onoranze funebri. L’uomo si sarebbe gettato sotto un convoglio che stava sopraggiungendo ed è morto sul colpo. L’amministrazione comunale di Vernio esprime, con tutta la comunità, il proprio profondo dolore per il tragico incidente che si è verificato alla stazione. E informa tutti coloro che fossero interessati che il Centro salute mentale di Prato, che fa capo all’Asl Toscana Centro, ha dato piena disponibilità a fornire ascolto e supporto alle persone che, avendo assistito all‘evento, si trovassero in situazione di difficoltà psicologica.

Gli psicologi del Centro di salute mentale possono essere contattati di persona o telefonicamente oggi dalle 8.30 alle 13.30 al numero 0574807900 (Csm via Cavour 87, a Prato).

Inoltre da lunedì mattina gli operatori del servizio di salute mentale saranno a disposizione come da orario del servizio. L’investimento è avvenuto in un momento in cui alla stazione erano presenti numerosi pendolari in attesa del treno.

A seguito della tragedia avvenuta sui binari, la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 7.40, per consentire le operazioni medico-legali, venendo gradualmente ripresa alle 10.15 e tornando poi alla normalità alle 10.50, come spiega Fs in una nota ufficiale.

In totale sono stati cinque i treni regionali cancellati per l’intera tratta, e due parzialmente. È stato istituito un servizio di bus sostitutivo.