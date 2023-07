Si fa portare via l’auto per sfuggire ai vigili

Ha lasciato l’automobile in sosta sul marciapiede col motore acceso, l’aria condizionata in funzione e la porta aperta, ma al ritorno al mezzo ha trovato ad attenderlo la polizia municipale. Per evitare il controllo, così, l’uomo, un cittadino di nazionalità cinese, sabato pomeriggio ha finto di essere uno dei tanti curiosi che si sono affollati in via Pistoiese per assistere alle operazioni dei due motociclisti dei vigili urbani, e sotto gli occhi si è visto portare via il mezzo dal carroattrezzi chiamato dagli stessi agenti.

L’automobilista a questo punto pensava di averla fatta franca, e così dopo poco si è presentato alla depositeria comunale per riprendere l’automobile, pagandone i relativi costi di rimozione. Qui però ha avuto la brutta sorpresa perché appena tornato col mezzo in strada ha trovato dietro l’angolo ad attenderlo gli stessi agenti della polizia municipale che lo hanno fermato e gli hanno contestato il lungo elenco di infrazioni commesse in via Pistoiese. Non era sfuggita, tra l’altro alla municipale, la stranezza dell’episodio, con l’auto accesa in bella mostra ma vuola del proprietario. Qualcosa non quadrava.

Dai rilievi dei motociclisti dei vigili urbani si è scoperto infatti il perché l’uomo si fosse finto un curioso in via Pistoiese, evitando il confronto diretto con la polizia municipale. Il cittadino cinese, infatti, guidava con una patente falsa, subito scoperta dagli agenti. Da qui chiaramente la sua situazione è peggiorata, perché è stato accompagnato al comando di piazza Macelli, dove è stato denunciato per produzione e uso di atto falso, oltre che sanzionato per la guida senza patente con annesso fermo del veicolo.

L’automobilista ha dovuto pagare anche le spese per la rimozione del mezzo e la multa per la sosta sul marciapiede in via Pistoiese. Inutile dire che l’episodio ha suscitato grande interesse sabato pomeriggio al Macrolotto Zero. Anche complice l’ora di punta e considerato pure che il mezzo in sosta sul marciapiede intralciava il traffico, in via Pistoiese si sono radunate decine di persone ad assistere all’accaduto.

Pur di rintracciare il proprietario del mezzo i motociclisti della municipale hanno azionato anche i lampeggianti blu. Operazione che però sul momento non ha avuto successo, visto che l’automobilista proprietario della macchina era già lì ad assistere alle operazioni della municipale, ma non si palesava per evitare l’inevitabile controllo. Sanzioni che però gli sono state comminate tutte successivamente.