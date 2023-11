Si è spento l’ingegnere Renzo Giovannelli

Renzo Giovannelli se n’è andato alla soglia dei cento anni (li avrebbe compiuti il 7 gennaio prossimo) con la compostezza e la lucidità operativa che erano stati un suo connotato fino a pochi giorni fa quando si è affacciato l’ineluttabile. Laureato in ingegneria a Bologna e poi industriale nel settore telecomunicazioni, aveva congiunto Prato nei tempi del boom economico con le imprese di tutto il mondo. Era legato alla città e in particolare a Cafaggio dove ha vissuto da sempre come figlio di proprietari terrieri ed agricoltori. Aveva operato nei campi prevalenti dell’energia elettrica, delle illuminazioni e delle comunicazioni telefoniche. Al lavoro univa anche interessi in campo immobiliare e l’amore per la cultura. In questo vicinissimo al consuocero Giuliano Gori, collezionista di arte contemporanea famoso nel mondo e proprietario di villa Celle, con cui ha avuto sempre avuto un rapporto di salda amicizia e d’intesa operativa, a cominciare appunto dalla società immobiliare, dopo aver fondato la ETS, specializzata in linee telefoniche con circa mille dipendenti nelle quindici filiali italiane che a lui facevano riferimento.

Sentitissimo il dolore del consuocero Giuliano Gori: "Ho perso un amico importante – così lo ricorda – che è stato al mio fianco per tantissimi anni. Caro Renzo a te il mio saluto più caro". Nel sentito ricordo di Giuliano, la comunanza anche di tanti addii affettuosi a cominciare dalle tre figlie, undici nipoti, cinque bisnipoti oltre a uno in arrivo, il Rotary club Prato a cui aveva appartenuto fin dal 1965 e di cui fu presidente, ottenendo anche il riconoscimento di socio onorario. La salma sarà esposta fino alle 13 di oggi presso la chiesa della Misericordia di Cafaggio in via Roma. Il funerale sarà domani alle 15 nella chiesa di Cafaggio. Alle condoglianze di tanti si aggiungono quelle del nostro giornale verso uno dei pionieri della Prato migliore.

Roberto Baldi