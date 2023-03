Si è spenta in casa Loretta Maffii L’ultimo saluto domani a San Paolo

Ieri sera, dopo tre lunghi mesi trascorsi in ospedale, dove è stata curata

con grande cura e professionalità, si è spenta in casa Loretta Maffii, per tutti la nonna Osanna.

I suoi quattro figli Enrico, Leonardo, Piero e Margherita, con le loro rispettive famiglie e tutti i suoi adorati nipoti, si sono stretti a lei nell’ultimo abbraccio.

"Una donna, mamma,

nonna e bisnonna unica, carismatica e piena di gioia e amore incondizionato

per tutti", così la ricordano, con grande affetto, tutti

i suoi familiari. Nonna Osanna sarà esposta per l’ultimo saluto nelle cappelle del commiato della Misericordia di Prato, in via Convenevole, da stamani mattina alle 10, mentre le esequie sono

in programma domani, sempre alle 10, alla parrocchia di San Paolo.

A Margherita, responsabile della Speed di Prato,

vanno le condoglianze

e l’abbraccio di tutta

la nostra redazione.