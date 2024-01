Si discute di ex Banci e Mercatale

Si parla della riqualificazione di piazza Mercatale e dell’area ex Banci. Due zone cruciali per la città e il suo futuro. L’iniziativa in programma alle 18 nella sala convengni della Camera di commercio di via del Romito, è organizzata da Italia Viva Prato.

"Nel corso dell’iniziativa saranno avanzate proposte relative alla riqualificazione di piazza Mercatale e dell’area area Banci", psiegano dalla segreteria di Italia Viva. "Un affascinante viaggio verso il futuro del turismo per la nostra città". Parteciperanno al dibattito Giancarlo Carniani (albergatore e presidente di Hospitality Innovation Academy), Mirko Lalli (Ceo e founder di The Data Appeal Company), Rodolfo Tomada (ex presidente e consigliere delegato di Federalberghi), Veronica Versace Scopelliti (presidente provinciale Italia Viva Prato), Andrea Martinelli (artista contemporaneo) e il giornalista Piero Ceccatelli. Modera Daniele Giovenali, esperto di turismo.