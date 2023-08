Si blocca anche l’hub del tessile E lavori già fatti non si possono pagare

Tanti guai. Non soltanto per i progetti che rischiano di saltare con i tagli ai fondi Pnrr, ma anche per tutte le conseguenze che certe scelte si portano dietro. Prato è stata virtuosa dal punto di vista burocratico, ma questo non è bastato ad evitare la mannaia del governo. Tagli contenuti in una bozza che il ministero ha già inviato alla Commissione Ue. Con la necessità, ora, di trovare risorse con cui portare avanti interventi in molti casi già impostati, quando non addirittura finiti.

Uno dei casi più spinosi riguarda l’hub del tessile, il grande progetto votato al riuso degli stracci e scarti di lavorazione. Senza la possibilità finanziaria di realizzare iI secondo lotto del campo di calcio di Paperino per 880mila euro (gara conclusa, ma ora i soldi non ci sono più) l’hub del tessile non può proseguire la sua corsa. Il Comune deve cedere a Alia il terreno per costruire l’hub, ma non può farlo se prima non realizza l’impianto sportivo nuovo. Nel momento in cui si congela un progetto, insomma, a cascata ce ne solo altri che rallentano o addirittura saltano. Come in questo caso. E non è tutto: per essere in linea con le tempistiche imposte dall’Europa l’amministrazione ha dovuto mettere in campo scelte non senza conseguenze per città.

"Gli uffici hanno lavorato giorno e notte per essere in linea con i tempi richiesti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis – a costo di lasciare indietro opere per la città che non rientravano nel Pnrr e delle quali adesso i cittadini ci chiedono conto". Un esempio? La palazzina dalla polizia municipale in piazza dell’Università. L’iter si è congelato per lasciare spazio ai progetti del Pnrr. A che prezzo? Con i tagli i pratesi non avranno nulla.

Siamo all’assurdo anche per Officina Giovani: il maxi piano di recupero degli ex Macelli è stato depennato dai progetti finanziabili con il Pnrr, ma il Comune era già in fase avanzata sulla progettazione esecutiva "per la quale abbiamo già speso – rincara Biffoni –. Inoltre abbiamo chiesto di spostarsi a chi era in uno dei capannoni da ristrutturare, un lavoro immenso che adesso rischia di essere vanificato. Gli uffici hanno lavorato, e corso, per rispettare i tempi del Pnrr, a costo di sacrificare altri interventi. E per me si va avanti. Poi, da presidente di Anci Toscana, dico che c’è una strategia. Prima ci hanno tolto il contributo affitto, poi il reddito di cittadinanza dicendo di andare ai servizi sociali, poi c’è la gestione dei migranti con arrivi continui da Lampedusa quasi ogni giorno, ora il Pnrr. Si scarica tutto sui Comuni".

E infine le opere sulla sicurezza idraulica che hanno riguardato tutta la zona sud della città: cantieri già chiusi con ditte che hanno già concluso i lavori per un milione di euro.

"Mai successa una cosa simile – spiega ancora il sindaco –. Le opere sui fossi erano state inserite inizialmente in una tranche di finanziamenti del ministero dell’ambiente, poi il governo ci ha chiesto di inserire i lavori nel Pnrr e adesso che fa? Li cancella dal piano di ripresa e resilienza. Follia. Il risultato è che abbiamo un milione di euro di lavori già eseguiti che non sappiamo se e con quali risorse saranno coperti, né tantomeno sappiamo quando arriveranno i soldi. Sono stati fatti tagli senza motivo anche a chi, come noi, ha rispettato progettazione e tempistiche".

