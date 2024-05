Si arrampica sulla gru. Paura in San Francesco

Paura, sgomento, apprensione e alla fine un grosso sospiro di sollievo per una tragedia solo sfiorata. Sono questi i sentimenti che hanno condiviso tante persone, ieri pomeriggio in centro storico, per la precisione in piazza San Francesco. Attorno alle 17 infatti, un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina, si è arrampicato sopra la grande gru che campeggia in piazza e che raggiunge un’altezza di 35 metri. La gru viene utilizzata per il cantiere relativo ai lavori al tetto della chiesa.

Si è temuto davvero il peggio (tanto che era stato posizionato a terra un grosso gonfiabile). Sono stati minuti e minuti infiniti, con il 42enne che non pareva intenzionato a scendere: ma alla fine, dopo due ore circa, l’angosciante vicenda si è chiusa con il lieto fine. Lo straniero ha deciso di scendere, di sua iniziativa. Nel frattempo, la piazza è rimasta chiusa da tutti i lati e sul posto, non appena è stato visto il soggetto salire sulla gru da una pattuglia dell’esercito, sono corsi immediatamente militari, carabinieri, polizia municipale, un’ambulanza della Croce d’Oro inviata dal 118 e vigili del fuoco.

Ad attendere l’uomo, paziente psichiatrico, alla sua discesa c’erano, fra gli altri, anche alcuni mediatori: emblematico l’abbraccio fra una delle mediatrici e il 42enne, a sciogliere la tensione finale. Anche alcuni infermieri erano stati chiamati per partecipare alle operazioni di salvataggio del 42enne. Dietro il suo gesto non ci sarebbe alcun tipo di protesta, come invece si era immaginato in un primo momento.

Francesco Bocchini