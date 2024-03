Si apre voragine in una corte: "Conseguenza dell’alluvione"

I problemi conseguenti all’alluvione non smettono di manifestarsi, come segnala Matteo Innocenti, residente a Bagnolo, frazione di Montemurlo pesantemente colpita dal maltempo del 2 novembre scorso.

"Voglio segnalare il proseguo dei danni post-alluvione a causa dei lavori per la messa in sicurezza in prossimità degli argini del torrente Bagnolo, che purtroppo stanno andando avanti a rilento.

In via Riva a Bagnolo ancora non si è visto nessuno, o per lo meno, tutti hanno fatto un sopralluogo (protezione civile-carabinieri forestali-vigili del fuoco-genio civile e consorzio di bonifica), si sa il da farsi, ma alla fine l’avvio dei lavori continua a tardare, qui come in altre zone della cittadina.

Il rischio è che alla prossima minima piena l’acqua del torrente eroderà ancora il terreno sottostante, aggravando ancor più la situazione. Se non si stanziano le risorse necessarie per la messa in sicurezza non ne usciamo: nel 2007 è stato fatto uno studio idraulico sul rischio idrogeologico del comune di Montemurlo, il Bagnolo non risultava idoneo già ad allora, cosa è stato fatto nel frattempo?".

Una protesta che è accompagnata con le tracce evidenti di quanto denunciato: infatti, nella fotografia si può notare un un cratere che si è aperto nel piazzale condominiale di un edificio abitativo di via Riva. Il palazzo si trova lungo l’argine del torrente Bagnolo e a quanto pare l’acqua sta ’lavorando’, erodendo il terreno sottostante.

La corte interna è stata interdetta all’utilizzo perché a rischio crollo, come evidenzia la voragine che si è aperta sull’asfalto.