Si alza il sipario sul Settembre Il bel viaggio degli " Articolo 31"

di Federico Berti

Al via la nuova edizione di "SettembrePrato è spettacolo", la lunga serie di concerti che ci faranno compagnia fino al 12 settembre. Ad aprire la kermesse organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato saranno gli Articolo 31, giovedì 31 agosto ore 21 in piazza del Duomo. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone. Dopo la reunion che li ha portati per la prima volta sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del festival di Sanremo con il brano "Un bel viaggio", il duo rapper tra i più influenti della scena hip pop made in Italy, ha dato vita ad un tour di grande successo che passa appunto da Prato.

J-Ax ovvero Alessandro Aleotti e DJ Jad ovvero Luca Perrini, di nuovo insieme all’insegna di un successo ritrovato, con alle spalle oltre trent’anni di carriera. Proprio nel 1990 il loro primo incontro durante una festa milanese. Il loro primo nome sarebbe dovuto essere Articolo 41, in riferimento ad un articolo di legge che prevede l’esenzione dal servizio militare per sindromi nervose. Poi, ripensandoci, anche su suggerimento di un professore universitario, tutto si trasforma in Articolo 31. Il loro primo singolo pubblicato nel 1992 dal titolo "Nato per rappare6 quello che sei"sarà prodotto addirittura dal musicista Franco Godi (milanese di nascita e pratese di adozione) a cui seguirà la pubblicazione del primo album "Strade di città".

Inizia così un percorso artistico che ha portato il duo a conquistare un successo dietro l’altro, una collezione di dischi d’oro, di platino, di diamante e quant’altro, comprese tournée all’insegna del "tutto esaurito". Nel 2006 la decisione di sciogliersi e di proseguire ognuno come cantante solista. Dodici anni dopo la reunion, suggellata da un tour trionfale.

"Qualche anno fa non avrei mai pensato di poter ritornare sul palco con Jad ma la vita per fortuna ti sorprende sempre". Parole di J-Ax. Ma, si sa, nella vita si cambia. E anche nel mondo della musica, per la gioia dei fans.