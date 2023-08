Sì all’accordo sul contratto dopo le proteste

Siglato accordo con il quale l’azienda si impegna a chiedere l’applicazione del contratto nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori di Mondo Convenienza e gli addetti degli appalti. Si è conclusa positivamente la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti in particolare del trasporto e montaggio, all’interno dell’azienda. "Con la sottoscrizione del verbale di intesa - scrivono in un comunicato i sindacati -Cgil, Cisl e Uil unitamente alla direzione aziendale hanno concordato un percorso che comporta nuove e migliori condizioni di lavoro per chi opera negli appalti. Mondo Convenienza si impegna a chiedere alle società esecutrici degli appalti: il superamento immediato del regolamento aziendale, l’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil e la definizione di un protocollo sugli appalti".