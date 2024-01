Sì al piano strutturale. Polemiche in consiglio

Con l’approvazione a maggioranza, in consiglio comunale, delle controdeduzioni al piano strutturale si chiude il percorso decennale sul fronte urbanistico delle due giunte Biffoni. Il nuovo piano strutturale, infatti, va a inquadrare quello che secondo il centrosinistra dovrà essere lo sviluppo della città almeno nel prossimo decennio. Ad approvare le controdeduzioni (sono state 184 le osservazioni presentate da cittadinanza e associazioni di categoria) sono stati Pd, lista civica Biffoni19, Demos, Lo Sport per Prato, e i vari consiglieri indipendenti. Contrari Fratelli d’Italia, Lega, Centrodestra e Noi Moderati.

"Si rendono strutturali le scelte sviluppate nei dieci anni di buon governo da parte delle amministrazioni del sindaco Matteo Biffoni e delle forze politiche della maggioranza che le hanno sostenute – dice l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis –. Strategie che hanno portato la città ad emergere nel panorama nazionale ed europeo per l’innovazione delle politiche dedicate alla rigenerazione, forestazione urbana, transizione circolare e inclusione sociale". Di ben altro parere la posizione del centrodestra in consiglio comunale. "Durante il consiglio comunale ho colto l’occasione per sottolineare la demagogia del Pd riguardo all’area dell’ex ospedale, contrastando la narrazione che il centrodestra volesse costruire in quell’area – dice Leonardo Soldi, capogruppo del Centrodestra –. In realtà gli unici a voler murare in quell’area sono quelli del Pd, un fatto inoppugnabile tenuto conto dell’accordo fra Asl e Comune. Quell’area infatti è stata restituita ai pratesi non solo perché se la sono ricomprata, pur avendola donata decenni or sono per la costruzione di un nosocomio di cui poi sono stati privati, una scelta a cui si oppose Roberto Cenni, ma anche perché l’Asl, per restituirla al Comune come area verde, ha preteso e ottenuto diritti edificatori per ben 9.000 metri quadri".

Poi Soldi tratta il tema della co-pianificazione: "Qui c’è il limite più grande – prosegue –. Le proposte di trasformazione urbanistica previste nel piano risultano non solo irrealistiche, ma anche incongruenti con le esigenze di sviluppo sostenibile della città. La distribuzione prevista delle quantità edificatorie, e la loro collocazione in aree che dovrebbero essere tutelate, come i terreni agricoli, riflette una mancanza di visione e una strategia urbanistica poco chiara e inefficace".

Infine il tema alleanze. "È fondamentale riconoscere che le critiche mosse dai componenti del Terzo Polo rispecchiano una visione molto simile alla nostra sul tema dell’urbanistica – conclude –. Una questione chiave che meriterebbe un approfondimento in vista di un sereno confronto programmatico per le amministrative. Il tema della carenza di personale, anche da loro sollevata, è un problema che io e il collega Belgiorno abbiamo più volte evidenziato, portando alla programmazione di una seconda commissione sul personale".