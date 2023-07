Si accende il teatro dell’estate Musica e ironia a villa Giamari

Prosa e musica per una rassegna di tre appuntamenti nel Parco di Villa Giamari dal 13 luglio al 3 agosto. A Montemurlo torna Estate al Parco, il cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione e la Fondazione Toscana Spettacolo. Sale così sul palco l’ironia di Paolo Migone, il divertente racconto musicale dell’ensemble di ottoni e percussioni dell’Orchestra della Toscana, il Pluto di Aristofane nell’adattamento curato da I Sacchi di Sabbia.

Una rassegna estiva preceduta dal grande successo di pubblico registrato nella stagione invernale della Sala Banti, chiusa con una media di spettatori per spettacolo pari a circa il 90%.

"Estate al parco – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti – propone un cartellone in cui musica, ironia, temi sempre attuali che emergono dall’opera di Aristofane accompagneranno gli spettatori lungo un percorso di tre appuntamenti". Un teatro di qualità a prezzi popolari: solo 7 euro l’ingresso grazie alla compartecipazione di Comune e Fondazione.

"Per la stagione estiva c’è grande attesa - aggiunge il sindaco Simone Calamai - Montemurlo, in controtendenza rispetto al panorama nazionale, scommette sul teatro come strumento per creare valore sociale. Il nuovo teatro da 300 posti, che nascerà al posto della ex Fabbrica Rossa, vuole ridare valore al centro della frazione di Oste". Paolo Migone apre il cartellone giovedì 13 luglio (ore 21:15),portando in scena il Recital tratto da Diario di un impermeabile. Il diario della vita di due impermeabili, quelli del nonno di Migone, che alla fine hanno deciso di cambiare proprietario, passando allo stesso attore. Magicamente le vite dell’artista e del nonno si sono mescolate e le varie tasche, taschine, mettendo in comunicazione due generazioni.

Giovedì 20 luglio (ore 21:15)sul palco di Villa Giamari arriva Isabella Brogi (voce recitante) accompagnata dall’ensemble dell’Orchestra della Toscana per ’Jazz Sebastian B(ach)rass’.

Un viaggio ironico attraverso le letture e la musica del più grande compositore di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach. Ultimo appuntamento giovedì 3 agosto (ore 21:15): I Sacchi di Sabbia presentano Pluto, l’ultima commedia di Aristofane nella quale il protagonista è il denaro. "Ripartiamo con una marcia in più: un cartellone di livello ma a prezzi popolari", conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Prenotazioni biglietti 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13-15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì; mail: [email protected]