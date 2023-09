Sì a ferrovia e A11 Ma l’aeroporto divide ancora

Distanza sull’aeroporto, convergenza sulla terza corsia dell’autostrada e il raddoppio della ferrovia nel tratto pistoiese. Il covegno di ieri in Regione sulle infrastrutture ha visto il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco Matteo Biffoni confrontarsi sui nodi decisivi per la mobilità dell’area metropolitana e non solo. Nessun dubbio sulla necessità della terza corsia dell’A11 e nemmeno sul raddoppio della ferrovia, tanto che Biffoni ha detto che "un minuto dopo l’inaugurazione della stazione dell’alta velocità di Firenze chiederà un rafforzamento della linea Prato-Firenze". Distanza siderale invece sull’aeroporto: per Giani la sintesi trovata sulla nuova pista tiene conto delle esigenze di Prato, per Biffoni non ci sono certezze.

