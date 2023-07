Shopping, street food E scatti da supereroi

Da stasera, per tre mercoledì di fila, fino al 19 luglio, a Vaiano si potrà fare shopping anche di sera, con Happy Shopping, un’iniziativa che i commercianti del paese portano avanti ormai da qualche anno.

L’organizzazione delle serate, ognuna con un tema diverso, è del Centro Commerciale Naturale di Vaiano e prevede animazione, street food e negozi aperti dalle 19 alle 24. Serata inaugurale, stasera, dedicata ai cartoni animati, con "Cartoon party": animazioni per bambini a tema, performance di combattimento coreografico dei Florence Knightsaps, Sunymao da "All togheter now" con live canoro e le Principesse Disney e il concerto degli Slump.

Come per gli altri mercoledì di "Happy Shopping" ci sarà anche lo street food curato dai ristoranti, bar e gastronomie di Vaiano e dintorni.

Legato alla serata anche il concorso "Super eroi": basterà farsi un selfie col costume da super eroe nella postazione allestita in via Braga e pubblicarlo su Facebook col tag @Ccn Vaiano; i tre scatti che avranno più "mi piace" riceveranno dei buoni acquisto da utilizzare nei negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale durante le prossime settimane e ovviamente anche in orario giornaliero.

Si cambia tema il prossimo mercoledì, il 12, con la serata dedicata ad auto e motori dal titolo "Motor Valley": mezzi d’epoca in esposizione e il concerto della Juke Joint band.

Il 19, ultimo mercoledì di shopping serale, grande festa con "Aperitivando in Vaiano", che ospiterà Jerry e Jelly e lo spettacolo degli Over 50.

C.I.