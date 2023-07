Shopping sotto le stelle & selfie La festa di strada diventa social

La formula dello shopping sotto le stelle si veste di nuovo per attirare i giovani. Mercoledì 12 luglio, dalle 19 torna ’Montemurlo sotto le stelle’, la manifestazione promossa dal Comune di Montemurlo e Pro-loco insieme ai commercianti del centro. Via Rosselli e via Montalese per una sera saranno chiuse al traffico e si potrà vivere la città a pieno tra buon cibo, musica e shopping. Quest’anno la classica formula della festa si arricchisce di una simpatica iniziativa social dal titolo ’Alla ricerca del selfie perduto’. Si tratta di un percorso a tappe con otto postazioni tematiche, attraverso le quali tutti i partecipanti alla festa saranno invitati a scattarsi un selfie divertente e quindi postarlo sui propri profili social con il tag della manifestazione #MontemurloSottoLeStelle, oppure, attraverso un apposito Qrcode, condividerlo sul profilo Facebook di Montemurlo sotto le stelle.

"Il percorso dei selfie ci consente di dare continuità a tutto il percorso della festa e di portare le persone a scoprire le varie attività presenti – spiega Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro Loco –. Ogni anno cerchiamo di migliorarci e di offrire nuove iniziative che possano essere divertenti e attrattive". Come in una sorta di caccia al tesoro, a chi arriverà alla manifestazione sarà data una mappa con l’indicazione della dislocazione delle varie postazioni selfie, che saranno collocate su via Montalese, piazza della Repubblica di fronte al municipio e in via Rosselli. "Una manifestazione importante per l’estate montemurlese che valorizza il commercio di vicinato e rappresenta una vera vetrina per il territorio" dice il sindaco Simone Calamai.

"Una Montemurlo sempre più attrattiva, non solo per l’industria e il lavoro, ma anche quando si parla di tempo libero - osserva l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero -. Rispetto al passato registriamo su tutti gli eventi una grandissima partecipazione non solo di montemurlesi, ma anche di tante persone che arrivano da fuori comune". Saranno 65 gli stand gastronomici e i negozi aperti e circa 15 i camioncini e gli stand gastronomici che proporranno il classico cibo di strada dai panini, al pesce, ai dolci. L’animazione musicale sarà curata in via Fratelli Rosselli dai Dj Ghigo e MP Dj. In via Montalese scuola di Musica Som di Oste e il gruppo musicale Mille Tiles.

Silvia Bini