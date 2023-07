"Shopping notturno a Prato: negozi aperti e mercato sotto le stelle in omaggio a Francesco Nuti"

Prato shopping night fa tris con una novità: insieme ai negozi aperti ci saranno anche i banchi del mercato a rivitalizzare la serata. Dopo

gli appuntamenti serali con i negozi aperti fino alle 24 e il toccante omaggio a Francesco Nuti, "Tutta colpa di Cecco",

il concerto disegnato dal vivo, omaggio al regista scomparso il 12 giugno a Rima dopo una lunga malattia. Nel Chiostro di San Domenico ha preso vita

il progetto di Fabio Jamax Giuliani, Niccolò Storai

e Stefano Simmaco nato

dalla passione coltivata

negli anni per le opere cinematografiche di Nuti.

Intanto questa sera torna il terzo appuntamento dedicato al centro e allo shopping. Con un’ulteriore novità perché, stavolta, ad arricchirla in piazza Duomo ci sarà il "Mercato

sotto le stelle" (dalle 17

alle 24), organizzato da Confcommercio, Confesercenti, Consorzio "Il Mercato" e Comune di Prato. Tra i banchi ecco operatori ambulanti dei settori dell’abbigliamento, accessori, calzature e oggettistica. Prato shopping night, che si svolge in concomitanza con il

periodo dei saldi e con la pedonalizzazione del cuore della città, è il frutto della collaborazione tra Comune

di Prato, Confcommercio

e Confesercenti. Un modo

per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata ed a prezzo ridotto, ma anche

per godere di percorsi di intrattenimento come quelli che rientrano nel ’luglio vintage’, con iniziative previste in via Muzzi e in via Guasti. Molti negozi delle vie protagoniste dell’iniziativa proporranno uno sconto a chi sarà vestito in tema vintage.

Sempre questa sera andrà in scena l’esposizione di auto civili e dei mezzi della polizia

e dei carabinieri. Il gran finale

è in programma per giovedì 27 luglio.