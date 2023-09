Shopping e buon cibo Bagnolo sotto le stelle

Spazio al divertimento. Si svolgerà martedì dalle 20 a mezzanotte ’Bagnolo al chiaro di luna’ l’ultimo degli appuntamenti estivi, organizzati dal Comune di Montemurlo con la Proloco, per animare le frazioni e promuovere il commercio di vicinato. Una grande festa in strada con animazioni per bambini, musica, mercatino con prodotti dell’artigianato e negozi aperti. Per una sera la via Montalese, dalla rotatoria con la via di Galceti fino a via Pier della Francesca, sarà chiusa al traffico e ospiterà stand gastronomici, musica dal vivo e tante animazioni per i bambini. "Dopo Oste, Il Mulino e Montemurlo anche Bagnolo vive una serata di shopping e divertimento sotto le stelle - spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero - Un’opportunità per far vivere il commercio di vicinato, un’importante risorsa economica e sociale per il territorio. Inoltre la festa è una bella occasione di socialità e divertimento".

Tra i commercianti coinvolti Betti pasticceria, panetteria Stefano ed Estetica E ma anche tanti stand gastronomici, la birreria, il mercatino con prodotti artigianali, la musica live con Pietro D’Onofrio e a scaldare il clima della serata il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo.

Per consentire lo svolgimento della festa, la via Montalese, dalla rotatoria con via di Galceti a quella con via Pier Della Francesca, sarà chiusa dalle 19,30 di martedì 5 settembre fino alle una del 6 settembre. Nello stesso tratto dalle 19 sarà chiusa solo una corsia di marcia, quella di destra in direzione Galceti verso Montemurlo, mentre sarà consentito il passaggio delle auto provenienti da via Pier della Francesca in direzione Galceti.