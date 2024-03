Sguardi al femminile. Per celebrare la Festa

Donne e salute, donne e lavoro, donne e territorio. Sono vari e variegati gli appuntamenti previsti nel Comune di Vernio per l’8 Marzo, promossi dal Comune e dalla Commissione pari opportunità regionale.

Si va da una cena di beneficenza ai contributi al femminile per una società paritaria.

"Uno sguardo al femminile: contributi di donne per una società paritaria" esplora il mondo delle donne a tutto tondo con un incontro, organizzato dal Comune di Vernio e dalla Commissione pari opportunità della regione Toscana per sabato 9 marzo alle 17 al Meucci di Vernio.

Partecipano Gilda Fronzoni della Commissione regionale pari opportunità, Donatella Pugi e Marta Baroncelli del Centro Antiviolenza La Nara. Previsti anche gli interventi di Martina Cacciato, portavoce del collettivo Revulva Rivoluzione dal basso di Prato, che a parlerà di salute e sessualità femminile, Nicoletta De Angelis della Cgil Prato che si concentrerà su donne e mondo del lavoro, Silvia Bini, presidente di Arci Pistoia per il tema delle donne migranti, e infine le donne dell’associazione GiVe Valbisenzio, che accenderanno i riflettori sul rapporto tra donne e territorio, e l’associazione nazionale Pari Merito. Modera Marco Saccardi, consigliere delegato alle pari opportunità

Domani sera, 8 marzo, invece la Croce Rossa di Vernio organizza la cena di beneficenza dedicata alle donne.

E sempre in onore delle donne Anpi Vernio distribuirà un contributo significativo in forma di pamphlet illustrato sui diritti delle donne e sul significato della giornata dell’8 marzo come momento di lotta e rivendicazione.